Domenica 21 giugno riapre l’ingresso lato Triscina del Parco archeologico di Selinunte. Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito fino alle ore 19. Riaprire i cancelli è stato possibile grazie alla collaborazione con le associazioni “Demetra” e “Progetto Triscina” (guidate da Pierandrea Cudia e Ivan Lombardo) che, grazie all’opera dei volontari, hanno ripulito l’ingresso dalle erbacce. Ma la riapertura di domenica 21 giugno, in effetti, non farà da apripista a un’apertura quotidiana del varco. Solo la prima domenica del mese, così come avviene in tutti i parchi archeologici siciliani, l’ingresso sarà libero a tutti. Gli altri giorni, invece, l’ingresso sarà consentito solo ai gruppi trekking e in bici (che dovranno prendere contatto con CoopCulture). In uno dei locali che si trovano nell’area ingresso sarà ospitata una biblioteca tematica nata grazie alla donazione dell’artista scomparsa Marilena Monti. «Quella di domenica non è soltanto una riapertura, ma l’inizio di un nuovo percorso di valorizzazione di un luogo straordinario che appartiene all’identità della nostra comunità», dice sulla sua Fanpage il sindaco Giovanni Lentini.