Un secondo salvataggio è avvenuto, nel giro di una settimana, al lido Mokambo beach di Triscina di Selinunte. Un uomo di Castelvetrano, di 60 anni, è stato tratto in salvo dal bagnino Giuseppe Pizzo che, visto in difficoltà l’uomo, a nuoto lo ha raggiunto e lo ha trascinato a riva. Il bagnante così è stato messo in salvo. La direzione del lido invita, comunque, al rispetto delle bandiere che sventolano a tutela dei bagnanti. Stamattina il bagnino, visto le condizioni del mare, aveva issato la bandiera rossa (sconsigliato il bagno a mare) ma la maggior parte dei bagnanti non la osserva.