Un incendio doloso ha distrutto, oggi pomeriggio, parte dell’appartamento a primo piano dell’immobile comunale in via 21 a Triscina (Castelvetrano), adibito a pian terreno come luogo di culto. Le fiamme hanno distrutto un divano e parte delle suppellettili che si trovavano all’interno. Al momento del rogo l’appartamento era disabitato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano, la Polizia municipale e i tecnici del Comune per una prima perizia.

AUTORE. Redazione