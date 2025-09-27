Conoscere tempi, avere chiarimenti sui lavori e favorire una collaborazione costruttiva tra cittadinanza e Amministrazione. È quello che chiede l’ex sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che ha inoltrato al Comune una richiesta di convocazione di un’assemblea pubblica sui lavori della nuova rete fognaria di Triscina. «Un momento di partecipazione e informazione trasparente» spiega Alfano che chiede il coinvolgimento dei tecnici che stanno lavorando al cantiere, «i lavori sono di rilevanza per la vivibilità, la salute pubblica e lo sviluppo del territorio», chiarisce ancora Alfano.