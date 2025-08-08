Triscina di Selinunte è pronta ad accogliere la prima edizione delle Triscinaliadi, il nuovo appuntamento sportivo dell’estate, in programma dal 21 al 23 agosto 2025. Tre giornate dedicate allo sport, alla sana competizione e al divertimento, con il coinvolgimento di atleti, società e famiglie. L’iniziativa trae origine da una mozione presentata dal gruppo consiliare “Castelvetrano Rinasce” ed approvata dal Consiglio Comunale, è organizzata con il supporto e il coordinamento dell’Assessore allo Sport Monia Rubbino.

Dal sand volley al basket, dal calcio al tennis, fino a workout, cross country running, danza e ginnastica artistica, le Triscinaliadi offriranno un programma ricco e vario, culminando in serate di spettacolo, premiazioni e musica dal vivo. “Le Triscinaliadi rappresentano una nuova opportunità di aggregazione e partecipazione – dichiara il sindaco Giovanni Lentini – Lo sport diventa il filo conduttore di un evento che unisce e valorizza la nostra comunità.” L’Assessore Monia Rubbino ha aggiunto: “Sono felice di coordinare questa iniziativa, che porta a Triscina tre giorni di sport e socialità, offrendo occasioni di incontro e divertimento per tutti.” Diverse associazioni sportive hanno collaborato con l’amministrazione comunale per l’organizzazione della rassegna il cui programma dettaglio sarà reso noto nei prossimi giorni.