Grande attesa per la messa in scena della commedia dialettale brillante in tre atti e un quadro di Rino Marino “Lo zompo der Grifone” in programma il 16 e 17 agosto ore 21 al Teatro Franchi e Ingrassia di Triscina. Lo spettacolo rientra nell’ambito della rassegna i dialetti di Sicilia a cura del gruppo Teatrale “Amici dell’araba fenice” parte integrante dell’Associazione di Promozione Sociale Castelvetrano Triscina presieduta da Nino Romano.

Gli amici dell’araba fenice costituiscono un gruppo eterogeneo , formato da giovani e meno giovani , uniti da una profonda passione per il teatro. Insieme portano avanti un percorso fatto di impegno, entusiasmo e voglia di condividere risate ed emozioni. Lo spettacolo delle serate del 16 e 17 agosto è la commedia brillante in dialetto castelvetranese scritta da Rino Marino autore, regista ,attore e medico psichiatra: un testo ironico , vivace,ritmato e al contempo un sentito omaggio alla nostra identità più autentica.

Una commedia ambientata alla fine degli anni 80 profondamente legata al dialetto castelvetranese, patrimonio linguistico e culturale da custodire e tramandare.Una commedia in tre atti ed un quadro tutta da ridere dove amore onore e portafoglio si scontrano e si incontrano. Ad andare in scena Mimma Monachella ,Sergio Signorello, Salvatore Graffeo ,Salvatore Bascio , Annalisa Sciabica, Francesco Bascio, Sofia Mangione, Ninetta Pulaneo, Giovanna Vienna ,Elena Luppino. Scenotecnici : Francesco Bascio , Nino Mangione. Segreteria di Produzione : Lidia Pasqualini, Virginia Mangione.

Toto’ torna in Sicilia da Roma , dove ha fatto il militare , deciso a lasciare la promessa sposa per una ragazza bella formosa e incinta ! Mamma si dispera , papa’ escogita un piano folle, la cugina ficcanaso spettegola , i suoceri minacciano, un pecoraio vuole il risarcimento mentre un avvocato cerca di sistemare la faccenda. Ma quando tutto sembra risolto …succede l’imprevedibile! Risate , caos e colpi di scena in una scoppiettante commedia in dialetto siciliano dove l’amore, l’onore ed il portafoglio vanno a braccetto o a rotoli.