L’Amministrazione Comunale rende noto un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione in gestione di 6 aree pubbliche in Piazza Giovanni Paolo II a Triscina.

Si tratta di un’iniziativa concreta per valorizzare uno degli spazi più frequentati della borgata, favorendo attività turistiche, commerciali e ricreative, con l’installazione di: 5 pergolati destinati ad attività economiche; 1 area dedicata alle giostre

Un’occasione importante per chi vuole investire e contribuire alla crescita e all’attrattività del territorio. Punti principali dell’avviso: Concessione fino al 6 settembre 2026 (con possibilità di rinnovo); Esenzione dal canone per i primi due anni, come previsto dal regolamento comunale; Strutture leggere, removibili e nel rispetto delle normative vigenti; Obbligo di garantire decoro, sicurezza e qualità degli spazi

Possono partecipare imprese, associazioni, operatori dei settori turistico, commerciale e della ristorazione, soggetti in regola con gli obblighi fiscali e contributivi. Scadenza per la presentazione delle domande: 14 maggio 2026. Contatti PEC: protocollo@comune.castelvetrano.tp.it Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https://comune.castelvetrano.tp.it/it/news/triscina-di-selinunte-nuove-aree-per-attivita-e-servizi-in-piazza-giovanni-paolo-ii-ex-villa-quartana