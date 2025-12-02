Anche nella frazione di Triscina si sono accese le luminarie di Natale. Questo grazie all’associazione “Demetra” (presidente Pierandrea Cudia) che ha installato le luci di Natale per dare il senso della festa ai residenti della frazione. «In un periodo in cui, purtroppo, circolano spesso solo notizie di critiche e problemi legati alla borgata di Triscina era importante mettere in evidenza anche iniziative positive come questa. Speriamo che possano servire da stimolo e, perché no, attirare qualche nuovo volontario che ci aiuti a rendere queste azioni ancora più significative per la comunità», ha detto Cudia. Un plauso per l’iniziativa dell’associazione è arrivato anche dall’Amministrazione comunale di Castelvetrano.