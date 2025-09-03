La delegazione di Castelvetrano dell’associazione “Codici ambiente” torna sulla questione della nuova rete fognaria a Triscina i cui lavori verranno ripresi in questi giorni, dopo una pausa estiva. Già “Codici” ha espresso le sue perplessità mesi addietro in ordine ai lavori ma ora torna a intervenire evidenziando eventuali conseguenze che potrebbero nascere da questi lavori. Soprattutto perché «non avendo potuto prendere visione degli atti e ritenendo che il progetto sia stato approvato sulla base delle conoscenze tecniche risalenti al 2016, appare evidente che esso debba essere rivisto e valutato per renderlo più sicuro», spiegano da “Codici”. Secondo l’associazione la collocazione delle vasche sarebbe «anomala» ed eventuali guasti alle pompe di sollevamento o a causa delle onde del mare «queste potrebbero arrivare a coprire le vasche».

La nuova rete fognaria di Triscina prevede l’accumulo dei reflui a vasche poste a valle e poi, con pompe di rilancio, sino al depuratore di Castelvetrano. L’associazione “Codici” a maggio scorso ha chiesto agli enti preposti se fossero state concesse tutte le autorizzazioni per i lavori. Il 29 maggio ha presentato istanza di accesso agli atti al Comune di Castelvetrano che, a sua volta, ha trasmesso la richiesta al Commissario straordinario per la depurazione, «ma questa non è stata ancora evasa», chiariscono da “Codici”.