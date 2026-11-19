Chiarezza. È quanto chiede “Obiettivo Città” sulla vicenda dei 13 bungalow adibiti ad attività di case vacanze a Triscina finiti al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza. Gli immobili sono finiti nel patrimonio del Comune perché abusivi ma, in effetti, mai nessuno è andato lì per acquisirne la proprietà. Qualche settimana fa la questione è venuta fuori perché la Guardia di Finanza ne ha dato comunicazione al Comune e l’ex responsabile dell’area tecnica Pasquale Calamia ha scritto una nota dettagliata che ne prevede lo sgombero al più presto. “Obiettivo Città” la definisce «una situazione che, se confermata in tutti i suoi aspetti, appare difficilmente conciliabile con il dovere di vigilanza e tutela del patrimonio pubblico e che ha condotto all’emanazione, nel settembre 2026, di un’ordinanza dirigenziale di sgombero».

Il movimento politico – in una nota – si chiede se il sindaco Giovanni Lentini fosse a conoscenza di questa situazione già prima della sua elezione: «qualora ne fosse stato a conoscenza, per quale ragione non si è attivato per affrontare e risolvere la vicenda sin dal suo insediamento a Palazzo Pignatelli?». “Obiettivo città” chiede le dimissioni del sindaco e spiegano: «Castelvetrano non ha bisogno di silenzi o giustificazioni tardive. Ha bisogno di trasparenza, rispetto delle istituzioni e di un’Amministrazione che sappia tutelare, senza esitazioni, il patrimonio pubblico».