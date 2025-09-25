A partire da ieri, 24 settembre 2025, è possibile presentare l’istanza preventiva di allaccio ai fognoli attinenti agli edifici, in relazione alla nuova rete fognaria della frazione Triscina di Selinunte. Lo rende noto il sindaco Giovanni Lentini con un post sui social.
La domanda va presentata utilizzando il modello editabile pubblicato insieme al presente avviso, con il versamento di € 400,00 a titolo di acconto, suddiviso nelle seguenti modalità:
1️⃣ € 150,00 al momento della presentazione dell’istanza (allegando la ricevuta di pagamento);
2️⃣ € 150,00 al rilascio dell’autorizzazione preventiva;
3️⃣ € 100,00 alla consegna dei lavori del fognolo di interesse.
Il saldo sarà corrisposto al Comune secondo la contabilità dei lavori relativi ad ogni singolo fognolo, al momento della relativa attivazione. Gli importi versati non saranno rimborsabili in caso di diniego dell’autorizzazione per mancanza di liceità dell’immobile.
Per informazioni sulla procedura è possibile scrivere all’indirizzo: amargiotta@comune.castelvetrano.tp.it; Scadenza presentazione istanze: 60 giorni dalla data del presente avviso. Allegati e modello editabile disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano al seguente indirizzo:
https://comune.castelvetrano.tp.it/it/news/avviso-presentazione-istanza-preventiva-per-la-realizzazione-omogenea-dei-fognoli-attinenti-agli-edifici-in-relazione-alla-realizzanda-rete-fognaria-di-triscina
