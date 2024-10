I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato un 19enne del posto, in atto sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante i quotidiani controlli ai soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, non hanno ricevuto risposta dal 19enne ancorché dai dati del dispositivo elettronico cui era sottoposto sarebbe dovuto risultare regolarmente in casa.

Con l’ausilio di un altro equipaggio sopraggiunto, i militari facevano irruzione in casa sorprendendo il 19enne che, in stato di agitazione, avrebbe dichiarato di non aver sentito il campanello. Sottoposto a perquisizione, ben occultati all’interno dell’appartamento, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 150 gr. di cocaina, 10 gr. di crack, oltre 1 kg. di hashish suddiviso in 11 panetti e 5 gr. di marijuana, oltre a quasi 10.000 euro in contanti, nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento.

Durante la perquisizione venivano rinvenute e sequestrate anche numerosi armi bianche tra le quali un coltello a serramanico, tre katane di varie dimensioni, una mannaia, un nunchaku, una mazza da baseball e un’arma automatica softair mod. “Uzi” priva di tappo rosso. A seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

