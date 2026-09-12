Trapani e Salemi si preparano a celebrare un traguardo significativo: il XX anniversario della nascita dei Gruppi Archeologici Drepanon di Trapani e Xaipe di Salemi, due realtà che da vent’anni custodiscono, studiano e raccontano il patrimonio storico-archeologico del territorio trapanese. Per festeggiare questo importante compleanno, è stato organizzato un programma di tre giorni, dal 25 al 27 settembre, ricco di conferenze, escursioni e momenti di approfondimento.

Venerdì 25 settembre – Conferenza inaugurale al Museo Pepoli. Le celebrazioni si apriranno venerdì 25 settembre presso il prestigioso Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani, dove studiosi, appassionati e rappresentanti delle istituzioni parteciperanno alla conferenza dedicata alla storia dei due gruppi archeologici e alle principali scoperte maturate in questi vent’anni di attività. Alla giornata inaugurale parteciperanno Enrico Ragni Direttore Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia, Alberto Scuderi, Direttore Regionale, Antonio Filippi e Antonella Altese Direttore del Gruppo Drepanon di Trapani. In memoria di Sebastiano Tusa interverranno: Rossella Giglio Cerniglia e Valeria Li Vigni. L’incontro offrirà l’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della ricerca sul territorio, dalle indagini topografiche alle campagne di scavo, fino ai progetti di divulgazione che hanno coinvolto scuole, associazioni e cittadini.

Sabato 26 settembre – Escursione a Partanna e convegno al Castello di Salemi

La giornata di sabato sarà dedicata alla scoperta del territorio.

La mattina i partecipanti raggiungeranno Partanna, dove è prevista un’escursione guidata tra le testimonianze archeologiche e paesaggistiche dell’area preistorica di c/da Stretto guidati da alcuni soci della Fondazione Tusa tra cui Vito Zarzana, Assia Ingoglia e Roberto Filloramo.

Nel pomeriggio, ci si sposterà a Salemi, all’interno del suggestivo Castello Normanno-Svevo, per un convegno tematico che riunirà archeologi, storici e ricercatori.

Il dibattito verterà sulle nuove prospettive di studio e tutela dei beni culturali, con interventi dedicati ai siti salemitani e alle esperienze maturate dai due gruppi nel corso degli anni.

Al convegno parteciperanno: Enrico Ragni, Direttore Nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia, Alberto Scuderi, Direttore Regionale, Leonardo Lombardo Direttore del Gruppo Archeologico Xaipe. In memoria di Sebastiano Tusa interverranno: Massimo Cultraro e Ferdinando Maurici.

Sarà allestita, all’interno del castello di Salemi, una mostra fotografica di Leonardo Timpone con immagini delle escursioni effettuate dai gruppi archeologici nel corso dei vent’anni di attività.

Domenica 27 settembre – Favignana: ore 10:00 visita alla tonnara Florio

Il programma si concluderà domenica 27 settembre con un’escursione a Favignana, cuore dell’arcipelago delle Egadi.

La giornata prevede la visita alla storica tonnara, uno dei luoghi simbolo della cultura marinara siciliana, dove i partecipanti potranno vedere da vicino i rostri, ovvero punte di metallo montate sulle prue delle navi da guerra per speronare il nemico, usati durante la battaglia navale delle Egadi tra romani e cartaginesi che segnò la fine della prima guerra punica e consegnò la Sicilia ai romani divenendo la prima provincia romana e la storia della pesca del tonno, le tecniche tradizionali e il valore antropologico di questo patrimonio.

Un anniversario che celebra la passione per la storia e l’archeologia

Il XX anniversario dei Gruppi Archeologici Drepanon e Xaipe non è soltanto una ricorrenza: è la testimonianza di un impegno costante nella tutela e nella valorizzazione del territorio.

Tre giorni di incontri, escursioni e dialogo scientifico che confermano quanto la collaborazione tra associazioni, studiosi e comunità locali sia fondamentale per mantenere viva la memoria storica e promuovere una cultura della conoscenza.