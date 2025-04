Ricorre oggi, 2 aprile, la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico. L’associazione “Alba”, con sede a Partanna, che si occupa di bambini autistici, propone tre iniziative a partire da oggi. Alle ore 19 in piazza Castello a Partanna si terrà un flashmob coi bambini della scuola “Rita Levi Montalcini”. Domani – 3 aprile – ore 16,30 presso la sede dell’associazione, ingresso da via Trapani a Partanna, seminario sul tema “Autismo: costruttori di certezze”. Venerdì 4 aprile, ore 16,30, sempre in sede, si terrà lo spettacolo teatrale di bambini e ragazzi. Le iniziative si concluderanno con l’illuminazione, con le luci blu, dei monumenti principali di Partanna.

AUTORE. Redazione