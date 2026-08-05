Qualche settimana addietro il sindaco Daniele Mangiaracina, con propria ordinanza, aveva eliminato Ztl e strisce blu a Tre Fontane, istituendo, nel centro della frazione, una zona pedonale a orario delimitata da transenne mobili. Ora, con decreto sindacale ha firmato un atto di indirizzo accogliendo la proposta dell’associazione “Il Soccorso Cave di Cusa OdV” di Campobello di Mazara. Una proposta da 16 mila euro relativa «al servizio di vigilanza alle transenne e supporto operativo», per un periodo che va dal 18 luglio (ma il decreto n.26 è del 4 agosto) al 31 agosto. Il primo cittadino nel decreto fa riferimento al fatto che è necessario «garantire la sicurezza urbana e il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche», ma anche che «il Corpo della Polizia municipale versa in una grave carenza di organico». Il sindaco nel decreto demanda ai responsabili del 3° e 4° settore l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, «previa legittimità dell’intervento, della disponibilità finanziaria e della compatibilità con il dissesto finanziario dell’ente».