Via la ZTL ed eliminate gli stalli blu a pagamento a Tre Fontane. Così ha deciso il sindaco Daniele Mangiaracina che ha firmato un’ordinanza (è la 112 del 1° luglio 2026) che abolisce la zona a traffico limitato ed elimina gli stalli blu a pagamento. Contestualmente, però, istituisce un’isola pedonale che sarà in vigore il sabato e la domenica, dalle 19,30 alle 21,30 da piazza Favoroso a via Firenze e dalle 21,30 alle 3 di notte allargata sino all’intersezione con via Giuseppe Favara. L’isola pedonale, durante la settimana (da lunedì a venerdì), sarà in vigore dalle 21,30 alle 3 da via Trapani e sino a via Giuseppe Fava. «L’obiettivo è rendere Tre Fontane più accogliente, sicura e fruibile per residenti, visitatori e attività commerciali durante il periodo estivo», chiarisce il primo cittadino sulla sua Fanpage. Nell’ordinanza è lo stesso sindaco che incarica il comandante della polizia municipale Giuliano Panierino di eseguire l’ordinanza.