Un uomo, A.T., di Campobello di Mazara, è rimasto ferito stasera nei pressi della torre saracena di Tre Fontane. L’uomo è stato colpito con un corpo contundente alla testa per motivi che, al momento, rimangono sconosciuti. L’aggressione è avvenuta sugli scalini d’ingresso all’area pedonale di piazza Favoroso (lato torre) dove sino alle ore 23 c’era la presenza di una chiazza estesa di sangue, tovaglie inzuppate, guanti e lenzuola di carta utilizzate dagli operatori del 118. A colpirlo sarebbe stato un parente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano dove i medici hanno provveduto a suturare l’ampia ferita alla testa.