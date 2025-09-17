Una donna disabile e il marito sarebbero stati presi a calci e pugni mentre si trovavano in spiaggia a prendere il sole sulla spiaggia di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia in edicola. L’aggressione sarebbe avvenuta da parte di un uomo che, secondo il racconto della signora, conosceva bene e, senza dire una parola, avrebbe aggredito la coppia. Alcuni testimoni hanno chiamato i carabinieri e il 118. Trasportati in ospedale, per la donna, invalida al 100%, prognosi di 10 giorni, mentre per l’uomo quattro settimane di prognosi per le lesioni subite alla mano sinistra e alla spalla destra.