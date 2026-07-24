È stata una giornata di passione e di disagi quella vissuta ieri in una parte della zona attorno alla via Mangiagli nella frazione di Tre Fontane. Dalla mattinata di ieri (erano quasi le 10) è stata interrotta l’erogazione dell’energia elettrica da parte di E-distribuzione, per poi essere ripristinata solamente in serata, intorno alle ore 21. Una giornata davvero difficile per i cittadini che hanno dovuto rinunciare all’aria condizionata (soprattutto anziani e persone fragili) e si sono ritrovati con derrate alimentare da buttare nell’immondizia per via dello stop al funzionamento di frigoriferi e congelatori. Il guasto è avvenuto all’interno della cabina-sotto stazione che si trova in via Beppe Montana a Tre Fontane. È lì che hanno lavorato tutto il giorno gli operai E-distribuzione. Per sopperire al disagio, nel pomeriggio era pure arrivato un gruppo elettrogeno ma nelle case l’energia elettrica, tranne poco tempo nel quale è tornata alla normalità l’erogazione, è stata poi nuovamente interrotta, sino a poi essere ripresa in serata.