Un esemplare adulto di tartaruga caretta-caretta è stato trovato morto nelle acque di Tre Fontane, all’altezza della via Valenti (lato ovest). A scoprirlo è stata una giovane che era sulla canoa e si è accorta della testuggine che stava a galla. Così, con l’aiuto della pagaia, l’ha spinta fino a riva. Da una prima ispezione esterna la caretta-caretta non presenta segni di violenza visibili e, considerato lo stato in cui si trova, la morte risalerebbe a pochi giorni addietro. Non è escluso che l’animale abbia ingoiato un sacchetto di plastica che gli sarebbe stato fatale. Un altro esemplare di caretta-caretta si è spiaggiata morta anche sulla spiaggia di Triscina di Selinunte.