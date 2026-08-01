Schiusa di tartarughe caretta-caretta ieri sera nel nido che era stato identificato e tutelato in queste settimane, proprio vicino la torre saracena. I volontari del Wwf avevano monitorato sino a ieri pomeriggio il nido e la schiusa era attesa proprio in questi giorni. La sorpresa è arrivata a tarda serata: sotto gli occhi increduli dei passanti è avvenuta una prima schiusa di circa 50 tartarughe, alcune delle quali hanno preso il largo dirigendosi verso il mare, altre ancora sono state aiutate da cittadini volontari. Nelle prossime ore sono attese ulteriori schiuse e il sito è monitorato costantemente dai volontari del Wwf. Il nido non è l’unico lungo l’arenile di Tre Fontane.