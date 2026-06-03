Un nido di tartaruga Caretta caretta è stato scoperto sulla spiaggia di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Si tratta della prima nidificazione accertata in questa stagione estiva 2026 per la spiaggia della frazione. Ad avvistare una tartaruga che stava deponendo le uova è stato un bagnante che ha avvisato la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. Gli uomini della Guardia Costiera sono intervenuti con un operatore locale del Wwf, l’ente che, tramite il progetto “Life Adapt” monitora le deposizioni di uova delle tartarughe lungo le coste italiane. L’area, proprio vicino la torre saracena, è stata delimitata ed è ben segnalata. Le misure adottate consentiranno di garantire la tutela del nido fino alla schiusa delle uova. L’invito rivolto a tutti è quello di non vandalizzare la recinzione e di tutelare il sito.