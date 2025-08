Continua l’intensa attività operativa della locale Capitaneria di porto sia a mare che a terra. In particolare, nella giornata odierna, i militari dipendenti della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, in località Tre Fontane, frazione del Comune di Campobello di Mazara, hanno effettuato un’intensa attività di controllo che ha portato alla di rimozione di sdraio e ombrelloni lasciati stabilmente sulla spiaggia libera configurando un’occupazione abusiva di demanio marittimo.

Nello specifico, dal lavoro congiunto tra la Guardia Costiera e Comune di Campobello di Mazara, si è proceduto alla rimozione di circa 60 ombrelloni e circa 40 sdraio, poste lungo i 6 chilometri di costa, ragion per cui veniva anche preclusa alla competente civica amministrazione, di procedere alla quotidiana pulizia del litorale. Tale attività, oltre ad assicurare il ripristino in sicurezza dei luoghi e restituire la piena e libera fruibilità della spiaggia a tutti i cittadini ed ai tanti turisti, che in queste settimane affollano il litorale mazarese, si caratterizza come un importante passo alla lotta dell’occupazione abusiva del demanio marittimo, a seguito della quale è stato aperto un fascicolo, contro ignoti, presso la competente Procura della Repubblica di Marsala per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione. La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo continuerà, nei prossimi giorni, ad effettuare controlli lungo tutta la costa della propria giurisdizione, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti, e per contrastare le violazioni alla normativa di settore che causano ingenti danni all’ambiente marino e costiero.

AUTORE. Redazione