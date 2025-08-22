Un ragazzo di 14 anni, G.G., di Campobello di Mazara, è stato tratto in salvo, nei giorni scorsi, dai bagnini in servizio presso il lido “La Loggia” sul lungomare ovest di Tre Fontane. Il salvataggio è avvenuto durante una giornata ventosa: il ragazzo stava nuotando quando ha iniziato ad accusare difficoltà nel rientro, visto le correnti che portavano al largo. Così sono intervenuti i bagnini Gaetano Campo e Sergio Berbiglia col pattino del lido e sono arrivati, in pochi minuti, a recuperarlo e a trasportarlo a riva.