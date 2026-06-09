Qualche giorno addietro l’arrivo della puliscispiaggia a Tre Fontane è stata annunciata dal sindaco Daniele Mangiaracina con una foto che lo ritraeva sul carrello col mezzo postata sulla sua Fanpage. Oggi, invece, è stato dato l’annuncio del via alla pulizia straordinaria della spiaggia della frazione. Un intervento definito «urgente» da parte del sindaco, «per garantire la pulizia e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie della spiaggia». La puliscispiaggia che entrerà in azione, fa sapere il sindaco, sarà noleggiata: «ho emanato una direttiva di somma urgenza per il noleggio del puliscispiaggia meccanico – scrive il sindaco – che sarà utilizzato, assieme al trattore comunale, per la pulizia delle vaste aree sabbiose del litorale». Ad oggi (martedì 9 giugno), però, all’albo pretorio online del Comune non è stato pubblicato nessun atto da dove si esplicita il noleggio del mezzo.

Il vecchio puliscispiaggia che era di proprietà del Comune si è guastato nel periodo in cui il Comune era guidato dalla Commissione straordinaria. Ma già, con la sindacatura di Ciro Caravà, il mezzo aveva dato problemi. Col sindaco Giuseppe Castiglione il mezzo si tentò di sistemarlo ma senza successo. Ecco perché venne messo da parte. Il trattore, invece, per un periodo è stato utilizzato in convenzione col Comune di Mazara del Vallo che, a sua volta, dava in prestito operai e alcuni mezzi. Ultimamente il trattore è rimasto fermo all’interno del deposito comunale di via fiera dell’Eremita.