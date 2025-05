Ora c’è l’ufficialità. L’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Castiglione che regola la movida notturna a Tre Fontane è in vigore da venerdì 16 maggio. Il testo vieta la vendita all’interno dei locali notturni (ma anche pizzerie, bar e stabilimenti balneari) di bevande alcoliche e superalcoliche dall’una di notte alle 3, mentre tutti gli esercizi del settore alimentare non potranno farlo già a partire dalle 22 e sino alle 24. Per quanto riguarda la musica, invece, l’ordinanza «raccomanda» i gestori dei locali a mettere musica di sottofondo. Questo vuol dire che non si potrà più mettere musica dance ad alto volume e improvvisare piste da ballo. L’ordinanza del sindaco ha una durata di 30 giorni e si è resa necessaria dopo i fatti di violenza verificatisi sabato scorso. In settimana al Comune si è svolta una riunione tra il sindaco e i gestori dei locali. Stamattina a Tre Fontane un ulteriore incontro in vista della movida di questa sera.

AUTORE. Redazione