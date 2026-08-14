Una riunione per mettere a punto il piano dei controlli interforze, affinché non vengano accesi fuochi sulla spiaggia e non si bivacchi con tende da campeggio. Il Comune di Campobello di Mazara si prepara ad affrontare la notte di Ferragosto sulla spiaggia di Tre Fontane che sarà invasa da centinaia di persone. La riunione è stata convocata dal sindaco Daniele Mangiaracina e ha visto seduti allo stesso tavolo carabinieri, Capitaneria di porto, Polizia, Polizia municipale e Protezione civile. Il sindaco è stato organizzato «per pianificare un’imponente attività di presidio e monitoraggio», scrive il sindaco sulla sua Fanpage. Controlli che il sindaco annuncia saranno «capillari e a tappeto». E, infine, l’invito del primo cittadino a tutti i cittadini «a vivere queste giornate di festa con senso di responsabilità, nel totale rispetto dell’ambiente, del litorale e delle regole di convivenza civile».