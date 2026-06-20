Tre a bordo di un motore senza casco che scendono dal mezzo a due ruote, cospargono di benzina il portone in legno del locale, danno fuoco e vanno via. A essere preso di mira stanotte – intorno alle ore 5 – è stato il locale “Insonnia” di via Trapani a Tre Fontane, quando già aveva chiuso. Le telecamere di videosorveglianza comunale hanno ripreso tutto e i carabinieri stanno svolgendo le indagini su quanto è avvenuto. Pare che proprio i protagonisti dell’atto intimidatorio non sarebbe stati fatti entrare nel locale poche ore prima. «Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai titolari e al personale dell’attività, colpiti da un gesto che desta preoccupazione e che non può trovare alcuna giustificazione. Tre Fontane è una comunità sana che respinge ogni forma di intimidazione e si stringe attorno a chi, con il proprio lavoro, contribuisce quotidianamente alla crescita e alla vitalità del territorio», è quanto ha commentato sulla sua Fanpage il sindaco Daniele Mangiaracina.

AUTORE. Redazione