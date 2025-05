Zero risse ma, soprattutto, pochissimi giovani nei locali. È quanto successo sabato scorso nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, dopo l’ordinanza del sindaco Giuseppe Castiglione che ha regolamentato musica e vendita di alcol per i locali dopo la rissa di due sabati addietro. Ricordiamo che alcune frange di giovani (alcuni, pare, provenienti da Mazara) si sono azzuffati e alcuni sono finiti in pronto soccorso per le ferite riportate. La nuova ordinanza è scaturita dopo quello che è successo: niente musica dance, solo musica d’ascolto e alcol in vendita sino all’una di notte, non oltre. Sabato scorso il risultato è stato la pochissima affluenza di giovani nei locali. Nelle strade attorno al centro sono stati intensificati i controlli con due pattuglie di carabinieri.

L’ordinanza rimarrà ancora in vigore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di firma. «Se la piena collaborazione tra gestori dei locali e amministrazione continuerà e la situazione dovrebbe tornare alla normalità tra divertimento e musica in maniera tranquilla, non è escluso che possa revocare l’ordinanza ancor prima dei 30 giorni», ha detto il sindaco Castiglione.

AUTORE. Redazione