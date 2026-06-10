Una lite verificatasi tra ragazzi in via Trapani a Tre Fontane (nei pressi della zona movida), con l’intervento della Radiomobile della Compagnia di carabinieri di Mazara del Vallo. È successo sabato scorso e per questo il sindaco Daniele Mangiaracina ha chiesto l’immediata verifica delle immagini registrate dal sistema comunale di videosorveglianza. Una direttiva del primo cittadino che ha fatto pervenire al comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino, affinché, tramite i video, «si possono individuare i responsabili di quanto successo», dice il sindaco Mangiaracina. «L’Amministrazione comunale – dice ancora il primo cittadino – ribadisce la propria ferma volontà di contrastare ogni forma di violenza, illegalità e turbativa dell’ordine pubblico, garantendo sicurezza e serenità ai cittadini, ai residenti e ai numerosi visitatori che frequentano Tre Fontane».