Grave incidente autonomo, questa sera, in via Trapani nella frazione di Tre Fontane (quasi all’angolo con la circonvallazione est), a Campobello di Mazara. Un giovane di Mazara del Vallo, mentre si trovava alla guida di una Jeep Wrangler 3 porte, ha perso il controllo dell’auto che si è dapprima scontrata con una Lancia Musa che si trovava parcheggiata e poi si è cappottata finendo la corsa contro un muro, 50 metri più avanti. Il giovane è uscito in maniera autonoma dall’auto e si è seduto sul marciapiede in attesa dell’ambulanza. Lo spettacolare incidente, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi, soprattutto perché al momento dell’impatto e del cappottamento non passava nessun’altra persona in bici, col motore o con l’auto. Da una prima ricostruzione del sinistro non è escluso che il giovane percorresse la via Trapani a una velocità non nei limiti previsti da centro urbano. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

AUTORE. Redazione