Un appello a una «maggiore collaborazione per tenere le nostre località estive più pulite». A farlo è il sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina che stamattina ha fatto un videomessaggio sulla sua Fanpage, seduto in mezzo ad alcuni cittadini che erano seduti in piazza Favoroso a Tre Fontane. «Dalla pulizia, dall’organizzazione passa lo sviluppo socio-economico della nostra città», ha ribadito il primo cittadino. Qualche giorno addietro era stato lo stesso sindaco a far sapere – tramite i social – che è stato completato l’intervento di bonifica e pulizia straordinaria della strada delle cave, nei pressi del Zahira resort, a Tre Fontane. Proprio in quel punto si era formato nuovamente un deposito incontrollato di rifiuti.