«Una festa della musica per dare inizio all’estate con le eccellenze del territorio». L’assessore comunale al turismo Piero Indelicato lo racchiude in queste poche parole il messaggio del “La notte delle rinascita”, una serata musicale in programma stasera – sabato 6 giugno – con inizio alle ore 21,30 in piazza Favoroso a Tre Fontane. L’assessore Indelicato è consapevole che si tratta di una festa «fatta in economia e senza nessuna pretesta di essere un grande evento, ma è un segnale per i cittadini». Sul palco si alterneranno: Maurizio Indelicato, Peppe Patti, Rosario Guzzo, Falza, Francesca Impallari e i suoi allievi, Aurora Di Mino e i suoi allievi, Nino Leone, Roberto Gagliano e Tina Bono. Nell’occasione della serata l’Amministrazione comunale consegnerà anche alcuni encomi a persone (vigili del fuoco, operai forestali e medici fuori dal servizio) che si sono prodigati nello spegnere l’incendio che ha distrutto martedì scorso il lido “Monnalisa beach” di Tre Fontane. Un encomio andrà anche al sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini che ha “prestato” a Campobello il mezzo e gli uomini del nucleo pronto intervento di protezione civile comunale. Da anni, infatti, il Comune di Campobello non ha più in dotazione il mezzo antincendio della protezione civile.