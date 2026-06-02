Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio (martedì 2 giugno) al lido Monnalisa nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Il lido è stato evacuato e le persone sono state fatte allontanare centinaia di metri lontano lo stabilimento, fuggendo anche lungo la spiaggia. Le fiamme e la colonna di fumo nero erano visibili lontano anche qualche chilometro di distanza. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco dei distaccamenti di Mazara del Vallo e Castelvetrano. Sul posto è anche giunta un’ambulanza per soccorrere due operai del lido che sarebbero rimasti intossiccati col fumo respirato. Al momento non si conosce l’origine del rogo ma non è escluso che le fiamme si sarebbero sviluppate nel vano cucina.

(Notizia in aggiornamento)