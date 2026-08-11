Stamattina un turista originario di Stoccolma, A.J., 67 anni, è morto per un malore dopo essere uscito dall’acqua sull’arenile est di Tre Fontane. L’uomo si era immerso in mare per una nuotata con le pinne. Non appena è rientrato sul bagnasciuga si è accasciato sulla spiaggia privo di vita. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il turista, in compagnia della moglie, una signora polacca, erano ospiti di un signore di Campobello che da decenni vive al nord Italia. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Guardia Costiera. Il corpo è rimasto per almeno 3 ore sulla spiaggia, coperto da un telo, in attesa dell’arrivo del medico legale.