L’imbarcazione dell’ultimo sbarco fantasma a Tre Fontane non c’è più. Lunedì notte ignoti l’hanno bruciata e ridotta a cenere. Con molta probabilità è stato utilizzato del liquido infiammabile e la grossa imbarcazione in vetroresina di colore blu è stata avvolta presto dalle fiamme. Giovedì scorso, quando il natante è comparso sulla spiaggia ovest di Tre Fontane, aveva a bordo vestiti, bottiglie d’acqua e scarpe, cimeli che testimoniano che la barca è stata utilizzata per una traversata di migranti. Lunedì notte è stata data alle fiamme. Cancellare le tracce? O gesto incivile e sconsiderato di qualche cittadino?

