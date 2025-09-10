Del commando punitivo che il 10 agosto scorso ha ferito gravemente lo chef Tonino Cognata mentre si trovava al lavoro nella cucina di un ristorante di Tre Fontane, 4 componenti sono stati individuati e denunciati. È il risultato dell’attività investigativa dei carabinieri, coordinati dalla procura di Marsala. La notizia è riportata oggi dal Giornale di Sicilia. I 4 sono tutti di 35 anni, tre sono residenti a Mazara del Vallo, mentre uno risulta senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno. Tutti sono con precedenti penali. Il commando entrato in azione era formato, comunque, da più persone. L’agguato è avvenuto di sera, mentre stava per iniziare un banchetto nel locale. Sono entrati dalla porta di servizio della cucina e hanno iniziato a colpire Tonino Cognato con mazze da baseball. Ferito rimase anche il figlio 17enne di Cognata che, per caso si trovava all’interno del locale, e sentito le urla è intervenuto in cucina a difesa del padre.