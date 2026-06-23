Non più i trespoli in spiaggia coi sacchi dell’immondizia ma i cassonetti sul lungomare «per garantire il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei villeggianti, dei bagnanti e dei turisti di passaggio», chiarisce il sindaco Daniele Mangiaracina. Cambia il sistema di raccolta rifiuti sulla spiaggia di Tre Fontane. Sino allo scorso anno sono stati installati i trespoli sull’arenile che venivano svuotati dal personale della ditta di raccolta. Quest’anno, invece, si è optati per un metodo diverso. L’Amministrazione comunale ha dato direttive per l’acquisto di 60 cassonetti da 1.100 litri e 100 da 120 litri (costo 25.864 euro, istruttoria affidata all’architetto Antonino Giarraputo), che verranno distribuiti sia sul lungomare ovest che est. Ogni batteria di cassonetti avrà un contenitore per l’indifferenziato, uno per la plastica, uno per il vetro e, infine, un quarto per l’organico. Così stando le cose vacanzieri e villeggianti che producono i rifiuti in una giornata di mare trascorsa in spiaggia, dovrebbero differenziare i rifiuti e conferirli negli appositi cassonetti sul lungomare. «Non sarà un sistema sostitutivo del “porta a porta” già attivo sul territorio», puntualizza il primo cittadino. Ciò significa che residenti e dimoranti non dovrebbero utilizzare quei cassonetti per conferire i rifiuti prodotti, ma continuare a depositare le frazioni differenziate davanti la porta. Sarà così?