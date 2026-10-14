Il Comune ha provveduto a pagare 16 mila euro (a carico del bilancio comunale) all’associazione “Il Soccorso Cave di Cusa OdV” di Campobello di Mazara che il 13 agosto scorso ebbe affidato direttamente il servizio di vigilanza alle transenne e come supporto operativo alle manifestazioni estive per il solo mese di agosto. La determina è a firma di Vincenzo Bucca, neo comandante della Polizia municipale. Gli atti – sia la determina di liquidazione che la rendicontazione dell’associazione – sono pubblicati all’albo pretorio online del Comune. Il sodalizio, nella rendicontazione, fa riferimento a una convenzione firmata lo scorso 3 agosto col Comune e, tra le spese, indica 4.800 euro per schede carburanti, fatture per pranzi (dal 18 luglio al 13 agosto) per 3.700 euro, scontrini per pasti (dal 14 al 31 agosto) per 5.250 euro, officina meccanica per 1.140,70 euro, materiale di cancelleria e fotocopie per 472,30 euro e abbigliamento per 775 euro. Giorni prima di dare l’incarico all’associazione “Il Soccorso Cave di Cusa OdV” era stato il sindaco Daniele Mangiaracina, con propria ordinanza, a eliminare la Ztl e le strisce blu a Tre Fontane, istituendo, nel centro della frazione, una zona pedonale a orario delimitata da transenne mobili. Le stesse che l’associazione, tramite i propri volontari, ha controllato.

Intanto, per il noleggio di tre impianti tecnici nei tre varchi Ztl (due a Tre Fontane e uno a Torretta Granitola) il Comune ha provveduto a pagare 10.980 euro alla SIA Srls di Carini per gli anni 2025 e 2026.