Tre alunni dell’istituto comprensivo “Lombardo-Radice” di Castelvetrano sono stati premiati alla 28a edizione del Premio nazionale di poesia “Città di Partanna – Giuseppe (Peppe) Tusa”, la cui cerimonia si è svolta all’interno del castello Grifeo di Partanna. Un terzo premio nella sezione poesia studenti è stato assegnato a Greta Bivona, due menzioni per la sensibilità poetica “Giuseppe Tusa” per la poesia e per il racconto/novella sono andate a Nicole Nastasi e Nour Elyakine Chroudi. «A Greta, Nour e Nicole vanno le nostre più sincere congratulazioni per questo importante traguardo, che premia il loro impegno, la loro sensibilità e la capacità di esprimere, attraverso la scrittura, una personale e autentica visione del mondo», ha commentato la dirigente scolastica Maria Rosa Barone. «Tali premi – aggiunge la Barone – valorizzano il lavoro dei docenti impegnati durante l’anno scolastico nel promuovere iniziative di crescita personale e culturale tramite la realizzazione di reti con associazioni, agenzie formative, enti».