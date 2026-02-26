L’inverno cede lentamente il passo alla bella stagione e con le prime giornate più luminose cresce l’attesa per il ritorno dei sapori autentici della Trattoria delle Cozze. A partire da sabato 7 marzo 2026 il celebre ristorante di Mazara del Vallo riaprirà le sue porte, pronto ad accogliere clienti storici e nuovi ospiti per un’esperienza che profuma di mare.

Dopo la consueta pausa invernale, il “Cozzaro” – come lo chiamano affettuosamente locali e habitué – torna con tutto il suo fascino. Situato lungo la strada litoranea SP 38 Mazara del Vallo–Granitola e affacciato sulla suggestiva scogliera di Quarara, qui il rumore delle onde accompagna pranzi e cene, mentre il mare incontra la tradizione culinaria e ogni piatto racconta una storia fatta di qualità, semplicità e rispetto delle materie prime.

Protagonisti indiscussi del menù saranno ancora una volta frutti di mare, crostacei e pesce locale freschissimo. Dalle classiche cozze in zuppa o profumate al limone agli spaghetti con frutti di mare, fino ai polpi in agrodolce e alle tante specialità che hanno reso il locale un punto di riferimento per gli amanti della cucina marinara, ogni proposta celebra i sapori più autentici del territorio.

La Trattoria delle Cozze vi aspetta per un nuovo inizio di stagione, tra profumo di salsedine, tramonti mozzafiato e l’accoglienza di sempre. Per info e prenotazioni: 0923 942323.