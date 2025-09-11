Oggi, giovedì 11 settembre, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 17:00, per consentire di effettuare alcune periodiche ispezioni sui viadotti “Galviano” e “Valle Croce”, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, fra gli svincoli di Castelvetrano e Santa Ninfa (dal km 93,500 al km 84,100). L’interruzione ha creato un notevole traffico nei pressi dello svincolo A29 di Castelvetrano. Gli agenti ANAS si trovano sul posto per limitare i disagi alla circolazione.

Durante le ore di chiusura i veicoli in transito potranno uscire dall’autostrada allo svincolo di Castelvetrano, percorrere via Caduti di Nassirya, via Marinella, via Selinunte, via Milazzo, via Serafino Mannone, piazza Giacomo Matteotti, la SS119 e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Santa Ninfa.