In che modo si può co-partecipare alla costruzione di iniziative creative e sostenibili sul proprio territorio, tramite l’attivazione di processi di digitalizzazione?

Nascono da questa domanda i laboratori gratuiti promossi dal Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci ETS nell’ambito del progetto europeo Our Digital Village: un ciclo di incontri in presenza e online per esplorare strumenti e opportunità per rendere sostenibili nel lungo periodo le iniziative nate dal basso nel campo del digitale.

Our Digital Village è un progetto Erasmus+ che coinvolge 11 paesi europei e mira a ridurre il divario digitale tra aree rurali e urbane. Attraverso la co-progettazione con le comunità locali, ha sviluppato contenuti educativi innovativi nelle aree di Salemi e Gibellina per rispondere alle esigenze specifiche del territorio e favorire una trasformazione digitale inclusiva e sostenibile. Il progetto coinvolge cittadinз, educatorз e decisorз politicз, promuovendo competenze digitali e trasversali a tutti i livelli della comunità.

Perché questi percorsi possano continuare a generare valore anche oltre la durata del progetto, è fondamentale dotarsi di competenze utili alla loro sostenibilità nel tempo. Per questo verranno attivati gruppi di lavoro dedicati a ripensare il territorio sfruttando le potenzialità del digitale. I laboratori accompagneranno infatti lɜ partecipanti nella progettazione di iniziative con focus sulle tecnologie digitali, e nella preparazione di proposte efficaci per ottenere e gestire finanziamenti, con l’obiettivo di creare un impatto concreto e duraturo nelle comunità.

Programma dei laboratori

Cinque appuntamenti, di cui tre in presenza presso la biblioteca del MAC di Gibellina e due online, pensati per rafforzare le competenze nel campo della progettazione e dell’accesso a bandi e finanziamenti che abbiano come obiettivo quello di facilitare processi di digitalizzazione:

12 giugno – in presenza (MAC, Gibellina)

– in presenza (MAC, Gibellina) 16 giugno – online

– online 19 giugno – in presenza (MAC, Gibellina)

– in presenza (MAC, Gibellina) 24 giugno – online

– online 25 giugno – in presenza (MAC, Gibellina)

Durante gli incontri, lз partecipanti lavoreranno in maniera interattiva su come:

individuare bandi e opportunità di finanziamento locali, regionali e nazionali;

redigere proposte progettuali efficaci;

costruire partenariati e strategie di rete;

rafforzare la sostenibilità economica e sociale delle proprie iniziative;

valorizzare l’impatto attraverso azioni di comunicazione e diffusione.

I laboratori si svolgeranno nei giorni sopra indicati dalle 15:30 alle 17:30.

AUTORE. Redazione