Dopo l’abbandono come base di Trapani nel 2017, Ryanair torna a mettere radici all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi che da gennaio 2026 diventerà base Ryanair, con 6 rotte nuove per la stagione invernale e 5 nuove rotte per l’estate. L’annuncio è avvenuto oggi nella conferenza stampa che si è svolta alle cantine Florio di Marsala, alla presenza, tra gli altri, del CEO Ryanair Eddie Wilson, l’assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò e il presidente di Airgest Salvatore Ombra. L’aeroporto trapanese è la ventesima base che Ryanair apre in Italia e su Trapani la compagnia “numero uno” in Italia punta a investimenti importanti: 200 milioni di investimenti, 2 aeromobili che verranno basati a Trapani, 800 posti di lavoro diretto e indiretto. Ad agevolare tutto questo è stata la cancellazione dell’addizionale comunale per i piccoli aeroporti in Sicilia: «Un lungo iter che è arrivato a un risultato importante – ha spiegato il presidente di Airgest Salvatore Ombra – grazie all’impegno del governo e del parlamento siciliano e nazionale». Ombra ha ribadito che «i processi di sviluppo di nuove rotte sono abbastanza lenti, fatti di relazioni. Bisogna diffidare dei processi veloci perché rischiano di essere bolle speculative con tempi brevi». «Vogliamo tornare qui per annunciare una ulteriore crescita della base», ha detto Eddie Wilson.

Salvatore Ombra, da 12 anni alla guida di Airgest, ha anche annunciato i nuovi investimenti previsti sull’aerostazione: 13 milioni di euro che la Regione Siciliana spenderà per migliorare la funzionalità dell’aeroporto. E non sarà il solo obiettivo della Regione per il “Vincenzo Florio”. Perchè è stato annunciato anche l’investimento da parte dell’assessorato regionale al turismo di 24 milioni nel triennio 2025-2028 per sostenere le rotte. Queste le nuove rotte per la winter: Londra, Bruxelles, Baden-Baden, Katowice, Bratislava e Pescara. Ecco le nuove rotte per la summer: Bari, Verona, Bournemouth, Stoccolma, Saarbrucken.

In occasione del lancio della base di Trapani Ryanair ha promosso biglietti a partire da 21,99 euro per viaggiare entro fine dicembre. La promozione è attiva fino al 27 settembre e i biglietti si potranno acquistare sul sito www.ryanair.com.