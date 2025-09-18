L’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi dopo dieci anni torna a essere base operativa Ryanair. L’ufficialità sarà annunciata mercoledì nel corso di una conferenza stampa organizzata alle cantine Florio di Marsala, con gli interventi di Eddie Wilson, CEO di Ryanair, Alessandro Aricò, assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, Salvatore Ombra, presidente di Airgest, e Fabrizio Francioni, responsabile comunicazione di Ryanair per l’Italia. Con la operatività di base, Ryanair farà stazionare ogni notte presso l’aeroporto 1 aereo da gennaio e 2 da marzo. È nella memoria di molti quando la compagnia irlandese divenne volano di slancio dello scalo trapanese, facendo transitare dall’aeroporto milioni di passeggeri, con una ricaduta economica per il turismo e l’economia del territorio.