Bimbi in aeroporto alla scoperta di come si muove uno scalo, in tutte le sue funzioni. Protagonisti nell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi sono stati i figli dei dipendenti dell’Airgest ai quali è stato fatto vivere lo scalo per un giorno. A promuovere l’iniziativa è stato il direttore generale Enrico Malato che ha condotto i piccoli – con pettorina gialla rigorosamente indossata per muoversi negli ambienti aeroportuali – in tutti gli ambienti: dall’area partenze, arrivi, torre di controllo, operatori a terra, sicurezza, hanno imparato come si effettua il check-in, come è fatta una carta d’imbarco, e cosa sono le etichette bagagli, come si leggono e a cosa servono. I piccoli hanno anche osservato da vicino il decollo di un volo per Bologna, con la spiegazione delle fasi di preparazione al volo e hanno visitato il distaccamento dei Vigili del Fuoco aeroportuali, viaggiando su un mezzo interpista e vedendo da vicino un’autopompa aeroportuale. La giornata si è conclusa con una dolce pausa e con la consegna degli attestati di partecipazione.