Enrico Malato, 50 anni, laureato in Economia presso l’Università di Catania, è il nuovo direttore di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. Malato proviene dall’aeroporto di Roma Fiumicino, dove negli ultimi anni ha lavorato per la società di servizi di handling aeroportuale al mondo Swissport. Enrico Malato è volto conosciuto a Trapani-Birgi perché quando Trapani-Birgi fu lanciata come base Ryanair lui lavorava per la compagnia di Dublino. Enrico Malato ha una seconda laurea in Management aeronautico e una terza in Tourism and Airline Studies presso la Nottingham Trent University, in Inghilterra. Ha lavorato in Alitalia poi in Ryanair.

Stamattina Enrico Malato ha partecipato alla festa della musica in aeroporto: «Sono entusiasta e orgoglioso di poter rappresentare Airgest alla festa della musica – ha detto – condivido appieno, infatti, il desiderio di rinnovare il connubio tra musica, arte e volo. Come noi, sempre più gestori si prodigano quotidianamente nel rendere gli scali accoglienti, esaltando l’esperienza del viaggio, sin dall’ingresso in aerostazione. Il comune obiettivo – conclude – rimane quello di accompagnare il passeggero durante tutta la sua permanenza, e la musica è un fattore chiave e lo dimostrano i tanti pianoforti in molti aeroporti».