È di due morti il tragico bilancio di un incidente avvenuto mentre si stava svolgendo la 68a edizione della Cronoscalata Monterice, sul circuito che da Valderice conduce a Erice vetta. Un’altra persona è ferita in modo grave. La notizia è riportata dall’Ansa. Secondo le prime informazioni un’auto in gara avrebbe investito una persona che è morta. La gara automobilistica è stata sospesa. La cronoscalata, organizzata dall’Aci Trapani, è valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche. Sono 260 gli equipaggi iscritti. Il dato ufficiale registra al via 153 vetture moderne e 107 storiche.