Incidente mortale, sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Partinico e Balestrate, in direzione di Mazara del Vallo. Per cause in corso di accertamento, un pedone è stato investito mortalmente. A circa 200 metri dal punto dell’investimento è stata rinvenuta un’autovettura ferma in corsia di emergenza. Al momento, la corsia di marcia in direzione Mazara del Vallo è temporaneamente interdetta al transito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità, gli accertamenti di competenza e per consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile.