“Non ci sono più parole per descrivere lo strazio di fronte a una vita spezzata sul posto di lavoro. Ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l’intera comunità e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare”. Ad affermarlo è il segretario generale della Uil di Trapani Tommaso Macaddino, in seguito all’incidente mortale avvenuto oggi a Mazara del Vallo, dove un operaio ha perso la vita durante alcuni lavori di manutenzione.

“Alla famiglia della vittima va il nostro abbraccio più sincero e la nostra vicinanza in questo momento di dolore inimmaginabile – continua Macaddino -. Ma la solidarietà, da sola, non basta più. Siamo stanchi di contare i morti e di assistere a riti di circostanza. La sicurezza non deve essere un lusso o un adempimento burocratico, ma il presupposto fondamentale di ogni attività lavorativa”.

Il segretario della Uil Trapani pone l’accento sulla necessità di un cambio di passo concreto: “In attesa che gli organi inquirenti accertino le responsabilità e la dinamica dei fatti, torniamo a gridare con forza che servono più prevenzione e controlli. La nostra campagna “Zero Morti sul Lavoro”, che la Uil porta avanti ormai da anni, non è uno slogan, ma un impegno morale che portiamo avanti ogni giorno”.